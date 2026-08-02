35-летний вратарь национальной сборной Норвегии Эрьян Нюланд продолжит свою карьеру в чемпионате Германии, сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своих социальных сетях.

Эрьян Нюланд globallookpress.com

Опытный голкипер присоединится к составу «РБ Лейпциг» в статусе свободного агента. Стороны уже достигли принципиальной устной договоренности о сотрудничестве, и в ближайшее время контракт будет подписан официально.

Руководство немецкого гранда рассматривает норвежца как прямую замену основному стражу ворот Петеру Гулачи, который в текущее трансферное окно близок к переходу в испанский «Вильярреал». Нюланд уже выступал за «быков» в сезоне-2022/2023, когда его также экстренно подписывали из-за тяжелой травмы колена у Гулачи. Напомним, в минувшем футбольном году на клубном уровне голкипер защищал цвета «Севильи».