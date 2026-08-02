Французский нападающий Рандаль Коло-Муани официально завершил свой переход из «Пари Сен-Жермен» в туринский «Ювентус», сообщает инсайдер Бен Джейкобс в своих социальных сетях. Сумма компенсации за трансфер 27-летнего форварда составила фиксированные 50 миллионов евро.

По информации источника, француз уже поставил подпись под долгосрочным трудовым соглашением с итальянским грандом, которое рассчитано на пять лет. Руководство «старой синьоры» рассчитывает, что Коло-Муани существенно усилит атакующую линию команды перед стартом нового сезона Серии А. Официальное объявление о трансфере и презентация игрока ожидаются в ближайшее время.

Напомним, накануне инсайдер Фабрицио Романо подтвердил, что клубы достигли полного компромисса по условиям сделки.