Туринский «Ювентус» и французский «Пари Сен-Жермен» официально оформили трансфер нападающего Рандаля Коло-Муани.

Как сообщает авторитетное издание L'Équipe, гарантированная сумма компенсации за 27-летнего французского форварда составила 38 миллионов евро. Еще 12 миллионов евро предусмотрены в качестве различных бонусных выплат при достижении игроком определенных спортивных показателей.

Для футболиста это полноценное возвращение в Турин: в 2025 году он уже защищал цвета «старой синьоры» на правах аренды, продемонстрировав качественную результативность с 10 голами в 22 матчах.

Минувший же сезон-2025/26 Коло-Муани отыграл в аренде за лондонский «Тоттенхэм Хотспур», где принял участие в 41 официальном поединке и записал на свой счет 5 забитых мячей.