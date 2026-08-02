Миланский «Интер» сделал очередное предложение «Ливерпулю» по трансферу полузащитника Кёртиса Джонса.

Кёртис Джонс globallookpress.com

По данным издания Daily Mail, за 25‑летнего англичанина «нерадзурри» готовы отдать £ 30 млн (€ 35 млн), тогда как мерсисайдцы намерены выручить на 5 млн фунтов больше.

Ранее в СМИ сообщалось о предложении «Интера» в размере £ 21,75 млн (€ 25,4 млн).

Всего в прошлом сезоне Джонс сыграл 49 матчей, забил 3 мяча и отдал 3 голевые передачи. Контракт англичанина с клубом действует ещё один сезон, а портал Transfermarkt сейчас оценивает его в € 35 млн.