Нападающий лондонского «Арсенала» Кай Хаверц публично обозначил амбициозные задачи своей команды на предстоящий игровой год-2026/27.

Кай Хаверц globallookpress.com

«Мы хотим выиграть все трофеи. Именно ради этого мы здесь. Мы уже стали чемпионами Англии, но способны добиться гораздо большего. Нам нужно выйти на новый уровень, потому что сезон очень длинный и тяжелый, а борьба идет сразу во всех турнирах. Мы хотим стать еще сильнее и снова добиться больших успехов», — цитирует Хаверца ESPN.

В минувшем сезоне подопечные Микеля Артеты совершили исторический прорыв, впервые за последние 22 года завоевав золотые медали английской Премьер-лиги.

Параллельно лондонцы были в шаге от триумфа на международной арене — команда сумела дойти до финала Лиги чемпионов, где в драматичной борьбе уступила французскому «Пари Сен-Жермен» лишь в серии послематчевых пенальти.