Нападающий лондонского «Арсенала» Кай Хаверц публично обозначил амбициозные задачи своей команды на предстоящий игровой год-2026/27.
«Мы хотим выиграть все трофеи. Именно ради этого мы здесь. Мы уже стали чемпионами Англии, но способны добиться гораздо большего. Нам нужно выйти на новый уровень, потому что сезон очень длинный и тяжелый, а борьба идет сразу во всех турнирах. Мы хотим стать еще сильнее и снова добиться больших успехов», — цитирует Хаверца ESPN.
В минувшем сезоне подопечные Микеля Артеты совершили исторический прорыв, впервые за последние 22 года завоевав золотые медали английской Премьер-лиги.
Параллельно лондонцы были в шаге от триумфа на международной арене — команда сумела дойти до финала Лиги чемпионов, где в драматичной борьбе уступила французскому «Пари Сен-Жермен» лишь в серии послематчевых пенальти.