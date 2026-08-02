Бывший футболист петербургского «Зенита» Алексей Гасилин высказался о результатах махачкалинского «Динамо» на старте сезона РПЛ.

Алексей Гасилин globallookpress.com

«Команды Евсеева — это всегда команды характера и мотивации. Я сам играл под его руководством. С приходом Евсеева "Динамо" добавило в атаке. Махачкалинцы до зимней паузы в прошлом сезоне забили восемь голов — меньше всех в лиге. Все думали, как можно за 15–16 матчей забить всего восемь? А теперь хорошие трансферы, которые попадают в позиции и выполняют требования, плюс игра от себя, особенно дома. Дома они играют с позиции силы, стараются», — приводит слова Гасилина « Матч ТВ ».

Напомним, что на старте сезона РПЛ «Динамо» из Махачкалы победило «Факел» (2:1) и «Локомотив» (2:1). В активе команды сейчас шесть очков.