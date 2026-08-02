Президент Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) Виктор Монтальяни намерен бороться за пост главы Международной федерации футбола (ФИФА).

Виктор Монтальяни globallookpress.com

Как утверждают хорошо информированные источники в УЕФА, возрастает вероятность того, что новый кандидат на смену Инфантино будет представлять не Европу, но при этом получит поддержку европейской футбольной организации, готовой сплотиться вокруг единого кандидата, — говорится в материале The Athletic.

Ближайшие выборы намечены на 2027 год, и Монтальяни намерен бороться за пост президента ФИФА с Джанни Инфантино, замеченным в последнее время в нескольких скандалах.

ФИФА ранее объявила о планах создать компанию FIFA Forward Enterprise (FFE), которая объединит коммерческую деятельность ФИФА, а также деятельность по организации турниров, и пригласила частных инвесторов приобрести доли в ней. Предложение вызвало негативную реакцию со стороны Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА); сообщалось об угрозах бойкота чемпионата мира.

Ранее СМИ сообщали о желании президента «ПСЖ» Нассера Аль‑Хелаифи выдвинуть свою кандидатуру на должность главы ФИФА. Инфантино занимает этот пост с 2016 года.