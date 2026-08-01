Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) готов инициировать процедуру объявления вотума недоверия президенту ФИФА Джанни Инфантино, если он добровольно не покинет свой пост, сообщает авторитетное британское издание The Telegraph.

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Согласно информации источников, за отставку функционера намерены единогласно проголосовать все 55 стран-ассоциаций, входящих в состав европейского союза, при том что для официального запуска процедуры достаточно поддержки 43 членов.

Градус напряжения в отношениях между организациями резко вырос на этой неделе после того, как в прессу просочились планы Инфантино продать долю коммерческих прав на чемпионаты мира пулу частных инвесторов. В ответ на это европейские футбольные федерации пригрозили ФИФА тотальным бойкотом мужских и женских мундиалей.