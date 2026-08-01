В европейском футбольном союзе началась активная кампания по подбору авторитетной фигуры, которая сможет составить реальную конкуренцию действующему главе ФИФА Джанни Инфантино на предстоящих выборах, сообщает авторитетное издание The Telegraph.

Джанни Инфантино globallookpress.com

Главная тактическая цель инициаторов перемен — найти мощного «объединяющего» кандидата, способного заручиться консолидированной поддержкой со стороны различных мировых футбольных конфедераций. При этом сам потенциальный выдвиженец от Европы изначально рассматривается аналитиками как недостаточно проходная фигура для глобального голосования.

На текущий момент в УЕФА высоко оценивают профессиональные и лидерские качества президента КОНКАКАФ Виктора Монтальяни, которого называют одним из фаворитов потенциального списка. Вторым ключевым претендентом считается действующий глава Азиатской конфедерации футбола (АФК) шейх Салман бин Ибрагим Аль-Халифа.