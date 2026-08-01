«Тоттенхэм» в меньшинстве вырвал победу у «Челси» в товарищеском матче
14:52
Лондонский «Тоттенхэм Хотспур» одержал волевую победу над «Челси» в рамках предсезонного товарищеского поединка со счетом 2:1.
Счет в матче на 17-й минуте открыл полузащитник «Тоттенхэма» Сандро Тонали, однако «синие» отыгрались уже спустя четыре минуты благодаря точному удару Эстевао. В начале второго тайма, на 49-й минуте, ситуация для «шпор» серьезно усложнилась из-за прямого удаления австрийского защитника Кевина Дансо. Несмотря на это «Тоттенхэм» вырвал победу на 90+2-й минуте благодаря контратаке, которую точным ударом завершил бразильский нападающий Ришарлисон.