Лондонский «Тоттенхэм Хотспур» одержал волевую победу над «Челси» в рамках предсезонного товарищеского поединка со счетом 2:1.

Сандро Тонали globallookpress.com

Счет в матче на 17-й минуте открыл полузащитник «Тоттенхэма» Сандро Тонали, однако «синие» отыгрались уже спустя четыре минуты благодаря точному удару Эстевао. В начале второго тайма, на 49-й минуте, ситуация для «шпор» серьезно усложнилась из-за прямого удаления австрийского защитника Кевина Дансо. Несмотря на это «Тоттенхэм» вырвал победу на 90+2-й минуте благодаря контратаке, которую точным ударом завершил бразильский нападающий Ришарлисон.

Результат матча Челси Лондон 1:2 Тоттенхэм Лондон 0:1 Сандро Тонали 17' 0:2 Ришарлисон 90+2' Челси: Тедди Шарман-Лоу, Леви Колвилл ( Олуватосин Адарабиойо 80' ), Йоррел Хато ( Аарон Ансельмино 67' ), Марко Палестра ( Мамаду Сарр 80' ), Весли Фофана ( Лиам Дилап 80' ), Дариу Эсугу ( Reggie Watson 80' ), Ромео Лавиа ( Mahdi Nicoll-Jazuli 46' ), Коул Палмер ( Омари Келлиман 80' ), Джейми Байно-Гиттенс ( Джош Ачимпонг 80' ), Жоао Педро ( Reggie Walsh 80' ), Estevao Тоттенхэм: Антонин Кински, Эндрю Робертсон ( Tye Hall 72' ), Бен Дэвис ( Джейми Донли 81' ), Ян Паул ван Хекке ( Ришарлисон 46' ), Конор Галлахер ( Malachi Hardy 54' ), Сандро Тонали ( Кота Такаи 81' ), Лукас Бергвалль ( Rio Kyerematen 72' ), Арчи Грей, Матис Тель ( Luca Williams-Barnet 76' ), Доминик Соланке ( Кевин Дансо 46' ), Манор Соломон ( Майки Мур 67' ) Жёлтая карточка: Конор Галлахер 11' (Тоттенхэм) Красная карточка: Кевин Дансо 49' (Тоттенхэм)

Прошедший футбольный год сложился для обеих команд неудачно: «Челси» финишировал на 10-й строчке в таблице АПЛ, а «Тоттенхэм» с трудом сохранил прописку в элите, расположившись на 17-м месте.