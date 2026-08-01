Лондонский «Тоттенхэм Хотспур» одержал волевую победу над «Челси» в рамках предсезонного товарищеского поединка со счетом 2:1.

Сандро Тонали
Сандро Тонали globallookpress.com

Счет в матче на 17-й минуте открыл полузащитник «Тоттенхэма» Сандро Тонали, однако «синие» отыгрались уже спустя четыре минуты благодаря точному удару Эстевао. В начале второго тайма, на 49-й минуте, ситуация для «шпор» серьезно усложнилась из-за прямого удаления австрийского защитника Кевина Дансо. Несмотря на это «Тоттенхэм» вырвал победу на 90+2-й минуте благодаря контратаке, которую точным ударом завершил бразильский нападающий Ришарлисон.

Результат матча

ЧелсиЛондонЧелси1:2ТоттенхэмТоттенхэмЛондон
0:1 Сандро Тонали 17' 0:2 Ришарлисон 90+2'
Челси:  Тедди Шарман-Лоу,  Леви Колвилл (Олуватосин Адарабиойо 80'),  Йоррел Хато (Аарон Ансельмино 67'),  Марко Палестра (Мамаду Сарр 80'),  Весли Фофана (Лиам Дилап 80'),  Дариу Эсугу (Reggie Watson 80'),  Ромео Лавиа (Mahdi Nicoll-Jazuli 46'),  Коул Палмер (Омари Келлиман 80'),  Джейми Байно-Гиттенс (Джош Ачимпонг 80'),  Жоао Педро (Reggie Walsh 80'),  Estevao
Тоттенхэм:  Антонин Кински,  Эндрю Робертсон (Tye Hall 72'),  Бен Дэвис (Джейми Донли 81'),  Ян Паул ван Хекке (Ришарлисон 46'),  Конор Галлахер (Malachi Hardy 54'),  Сандро Тонали (Кота Такаи 81'),  Лукас Бергвалль (Rio Kyerematen 72'),  Арчи Грей,  Матис Тель (Luca Williams-Barnet 76'),  Доминик Соланке (Кевин Дансо 46'),  Манор Соломон (Майки Мур 67')
Жёлтая карточка:  Конор Галлахер 11' (Тоттенхэм)
Красная карточка:  Кевин Дансо 49' (Тоттенхэм)

Прошедший футбольный год сложился для обеих команд неудачно: «Челси» финишировал на 10-й строчке в таблице АПЛ, а «Тоттенхэм» с трудом сохранил прописку в элите, расположившись на 17-м месте.