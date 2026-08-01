Английский вингер Рахим Стерлинг может продолжить свою профессиональную карьеру в чемпионате Бразилии, сообщает авторитетный портал Goal со ссылкой на инсайдера Лукаса Педросу.

Рахим Стерлинг globallookpress.com

Агент 31-летнего футболиста уже провел предварительные контакты и предложил кандидатуру своего клиента руководству клуба «Васко да Гама». Опытный полузащитник рассчитывает полностью перезапустить карьеру в Южной Америке после крайне неудачного европейского этапа.

Последним клубом Стерлинга был роттердамский «Фейеноорд», к которому он присоединился зимой на правах свободного агента после расторжения контракта с лондонским «Челси».