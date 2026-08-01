Последние несколько лет Шмидт находился без работы после того, как покинул «Бенфику» в 2023-м.

Напомним, что в структуру «Ред Булл» входят немецкий «Лейпциг», австрийский «Зальцбург», американский «Нью‑Йорк Ред Буллс» и бразильский «Ред Булл Брагантино».

Новым глобальным руководителем футбольного направления «Ред Булл» станет Рогер Шмидт , который сменит на этой должности Юргена Клоппа, принявшего под своё начало сборную Германии, — сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

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