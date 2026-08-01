Новым глобальным руководителем футбольного направления «Ред Булл» станет Рогер Шмидт, который сменит на этой должности Юргена Клоппа, принявшего под своё начало сборную Германии, — сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Напомним, что в структуру «Ред Булл» входят немецкий «Лейпциг», австрийский «Зальцбург», американский «Нью‑Йорк Ред Буллс» и бразильский «Ред Булл Брагантино».
Последние несколько лет Шмидт находился без работы после того, как покинул «Бенфику» в 2023-м.
Должность глобального руководителя коммерческого направления «Ред Булл» займёт Флориан Шольц.