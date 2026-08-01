Английский «Борнмут» официально подтвердил приобретение центрального защитника лиссабонской «Бенфики» Антониу Силвы. Руководство «вишен» заключило с португальским футболистом долгосрочный контракт, рассчитанный на пять лет.

Антониу Силва globallookpress.com

По информации спортивных инсайдеров, фиксированная стоимость трансфера составила 25 миллионов евро. Кроме того, соглашение между клубами предусматривает бонусные выплаты в размере еще 5 миллионов евро в случае достижения игроком определенных спортивных показателей.

В минувшем сезоне чемпионата Португалии Силва являлся игроком стартовой обоймы «орлов». Защитник принял участие в 25 официальных встречах внутреннего первенства, в которых записал на свой счет один забитый мяч и отметился одной результативной передачей.