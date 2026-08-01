Английский «Борнмут» официально подтвердил приобретение центрального защитника лиссабонской «Бенфики» Антониу Силвы. Руководство «вишен» заключило с португальским футболистом долгосрочный контракт, рассчитанный на пять лет.

Антониу Силва
Антониу Силва globallookpress.com

По информации спортивных инсайдеров, фиксированная стоимость трансфера составила 25 миллионов евро. Кроме того, соглашение между клубами предусматривает бонусные выплаты в размере еще 5 миллионов евро в случае достижения игроком определенных спортивных показателей.

В минувшем сезоне чемпионата Португалии Силва являлся игроком стартовой обоймы «орлов». Защитник принял участие в 25 официальных встречах внутреннего первенства, в которых записал на свой счет один забитый мяч и отметился одной результативной передачей.