Текущим летом именитый форвард официально покинул английский «Ливерпуль» по истечении срока действия контракта и сейчас пребывает в статусе свободного агента. Ранее в спортивных СМИ сообщалось, что предметный интерес к Салаху также проявляют стамбульский «Бешикташ» и саудовский клуб «Аль-Дирия» .

Руководство турецкого клуба уже направило 34-летнему египетскому футболисту официальное предложение, включающее двухлетнее трудовое соглашение с фиксированным годовым окладом в размере 17 миллионов евро.

Турецкий «Трабзонспор» всерьез нацелился на подписание звездного нападающего Мохамеда Салаха и провел официальную встречу с его законным представителем, сообщает инсайдер Ягыз Сабунджуоглу .

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