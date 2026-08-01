Турецкий «Трабзонспор» всерьез нацелился на подписание звездного нападающего Мохамеда Салаха и провел официальную встречу с его законным представителем, сообщает инсайдер Ягыз Сабунджуоглу.
Руководство турецкого клуба уже направило 34-летнему египетскому футболисту официальное предложение, включающее двухлетнее трудовое соглашение с фиксированным годовым окладом в размере 17 миллионов евро.
Текущим летом именитый форвард официально покинул английский «Ливерпуль» по истечении срока действия контракта и сейчас пребывает в статусе свободного агента. Ранее в спортивных СМИ сообщалось, что предметный интерес к Салаху также проявляют стамбульский «Бешикташ» и саудовский клуб «Аль-Дирия».