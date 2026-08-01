Мадридский «Реал» и итальянская «Фиорентина» не выявили победителя в товарищеском матче — 2:2.

На 12‑й минуте счёт открыл форвард «Реала» Эндрик, а через 12 минут «сливочные» увеличили преимущество после точного удара Алексиса Сирия.

На 41‑й минуте Роберто Пикколи сократил разрыв, а на 58‑й минуте Мойзе Кин восстановил статус‑кво на поле, установив окончательный счёт на табло.

Результат матча

Реал Мадрид Мадрид 2:2 Фиорентина Флоренция

1:0 Эндрик 12' 2:0 Alexis Ciria 24' 2:1 Роберто Пикколи 41' 2:2 Мойзе Кин 58'

Реал Мадрид: Андрей Лунин, Дензел Дюмфрис ( Карлос Эспи 75' ), Трент Александер-Арнольд, Федерико Вальверде ( Diego Lacosta 84' ), Эдуардо Камавинга, Арда Гюлер ( Lamini Fati 87' ), Эндрик ( Daniel Yanez 75' ), Joan Martinez, Mario Rivas, Alvaro Fernandez Carreras, Alexis Ciria ( Jorge Cestero 64' )

Фиорентина: Давид де Хеа ( Оливер Кристенсен 46' ), Лука Раньери ( Victor Valdepenas 77' ), Раду Дрэгушин, Алекс Хименес, Артюр Атта ( Lapo Deli 85' ), Шер Ндур ( Никколо Фортини 76' ), Роландо Мандрагора ( Federico Croci 85' ), Крист Инао Улаи ( Мойзе Кин 57' ), Альберт Гудмундссон ( Джованни Фаббиан 70' ), Роберто Пикколи ( Николо Фаджоли 57' ), Viery Viery

Жёлтые карточки: Альберт Гудмундссон 51' (Фиорентина), Николо Фаджоли 88' (Фиорентина)