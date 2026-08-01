Мадридский «Реал» и итальянская «Фиорентина» не выявили победителя в товарищеском матче — 2:2.
На 12‑й минуте счёт открыл форвард «Реала» Эндрик, а через 12 минут «сливочные» увеличили преимущество после точного удара Алексиса Сирия.
На 41‑й минуте Роберто Пикколи сократил разрыв, а на 58‑й минуте Мойзе Кин восстановил статус‑кво на поле, установив окончательный счёт на табло.
Результат матча
Реал МадридМадрид2:2ФиорентинаФлоренция
1:0 Эндрик 12' 2:0 Alexis Ciria 24' 2:1 Роберто Пикколи 41' 2:2 Мойзе Кин 58'
Реал Мадрид: Андрей Лунин, Дензел Дюмфрис (Карлос Эспи 75'), Трент Александер-Арнольд, Федерико Вальверде (Diego Lacosta 84'), Эдуардо Камавинга, Арда Гюлер (Lamini Fati 87'), Эндрик (Daniel Yanez 75'), Joan Martinez, Mario Rivas, Alvaro Fernandez Carreras, Alexis Ciria (Jorge Cestero 64')
Фиорентина: Давид де Хеа (Оливер Кристенсен 46'), Лука Раньери (Victor Valdepenas 77'), Раду Дрэгушин, Алекс Хименес, Артюр Атта (Lapo Deli 85'), Шер Ндур (Никколо Фортини 76'), Роландо Мандрагора (Federico Croci 85'), Крист Инао Улаи (Мойзе Кин 57'), Альберт Гудмундссон (Джованни Фаббиан 70'), Роберто Пикколи (Николо Фаджоли 57'), Viery Viery
Жёлтые карточки: Альберт Гудмундссон 51' (Фиорентина), Николо Фаджоли 88' (Фиорентина)