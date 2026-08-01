Известно, что за Питарча «Фулхэм» готов отдать 50 млн евро.

18‑летний хавбек дебютировал в основе «Реала» при Альваро Арбелоа, который сейчас возглавляет «дачников». Питарч готов перейти к нему, так как новый тренерский штаб во главе с Жозе Моуринью на него не особо рассчитывает.

Очередным новичком вслед за нападающим Гонсало Гарсией и полузащитником Сесаром Паласиосом может стать полузащитник Тьяго Питарч — сообщает издание Marca.

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