Английский «Фулхэм» продолжает собирать под своё крыло футболистов мадридского «Реала».

Тьяго Питарч
Тьяго Питарч globallookpress.com

Очередным новичком вслед за нападающим Гонсало Гарсией и полузащитником Сесаром Паласиосом может стать полузащитник Тьяго Питарч — сообщает издание Marca.

18‑летний хавбек дебютировал в основе «Реала» при Альваро Арбелоа, который сейчас возглавляет «дачников». Питарч готов перейти к нему, так как новый тренерский штаб во главе с Жозе Моуринью на него не особо рассчитывает.

Известно, что за Питарча «Фулхэм» готов отдать 50 млн евро.