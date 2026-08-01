Английский «Фулхэм» продолжает собирать под своё крыло футболистов мадридского «Реала».
Очередным новичком вслед за нападающим Гонсало Гарсией и полузащитником Сесаром Паласиосом может стать полузащитник Тьяго Питарч — сообщает издание Marca.
18‑летний хавбек дебютировал в основе «Реала» при Альваро Арбелоа, который сейчас возглавляет «дачников». Питарч готов перейти к нему, так как новый тренерский штаб во главе с Жозе Моуринью на него не особо рассчитывает.
Известно, что за Питарча «Фулхэм» готов отдать 50 млн евро.