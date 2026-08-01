Ветеран московского ЦСКА Валерий Масалитин в негативном ключе высказался о нападающем «Рубина» Мирлинде Даку.

Мирлинд Даку globallookpress.com

«Даку — сильный футболист, но только время покажет, будет ли он усилением для "Спартака". Это хороший наконечник, который может цепляться за мячи, отдать пас, замкнуть. Для российского чемпионата форвард хороший. Это усиление.

Но к поведению Даку есть вопросы. Не всегда он вёл себя сдержанно. Посмотрим, как они будут ладить с сербом Срджаном Бабичем. Мы помним политические жесты Даку. Это тоже нужно учитывать.

Была информация, что Даку просил у ЦСКА 4 миллиона зарплаты, думаю, у "Спартака" он попросил не меньше. У того же ЦСКА есть лимит по зарплатам. Даку не подошёл под этот лимит. Клуб правильно сделал, что не стал его подписывать. Нужен порядок, чтобы не было грызни», — сказал Масалитин «Советскому спорту».

Некоторые СМИ сообщают о том, что Даку уже одной ногой находится в московском «Спартаке», а ранее с ним не получилось договориться у ЦСКА.