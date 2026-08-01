Немецкий «РБ Лейпциг» одержал уверенную победу над клубом «Ферль», представляющим Третью лигу Германии, в предсезонном контрольном поединке. Матч со завершился со счетом 4:0.

Лукас Клостерман globallookpress.com

Счет в противостоянии был открыт под самый занавес первого тайма: на 45+17-й минуте отличился защитник хозяев поля Лукас Клостерман. Во второй половине встречи подопечные Мартина Демикелиса окончательно закрепили свое преимущество.

На 71-й минуте Ридле Баку Боте Нзузи удвоил превосходство «быков», а на 84-й минуте полузащитник Эзехил Банзюзи отправил третий мяч в ворота соперника. Точку в матче на 90+33-й минуте поставил нападающий Конрад Хардер Вейбель Шандорф.