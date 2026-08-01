Наставник московского «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал поражение от махачкалинского «Динамо» (1:2) во втором туре РПЛ, но похвалил футболистов за самоотдачу.

Михаил Галактионов globallookpress.com

«Первый тайм неплохой, цельный, были походы и хорошие моменты. Арбитр показал ранние карточки Алексею Батракову и Вадиму Ракову. Вадик мог получать вторую жёлтую, поэтому приняли решение его поменять, выпустили молодого игрока. Дали сопернику возможность сравнять счёт на эмоциях, плюс замены, всё логично. Нужно поблагодарить ребят за самоотдачу», — сказал тренер железнодорожников после матча в интервью «Матч ТВ».

После двух матчей у «Локомотива» всего одно очко. Следующую игру команда проведёт 4 августа в Кубке России против ЦСКА.