Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов рассказал о проблемах с составом после ухода Дмитрия Воробьёва и травмы Николая Комличенко в атаке.

Михаил Галактионов globallookpress.com

«Мы без нападающих, как вы считаете? У нас игрок в прошлом сезоне забил 12 голов. Но на сегодняшний день такая ситуация. Пытаемся из неё выйти. Я уже сказал, что у нас не только Воробьёв выбыл. У нас Монтеса, Пруцева и центрального нападающего с начала сезона нет. Это констатация факта. Новостей по трансферам у меня нет», — цитирует Галактионова корреспондент «Матч ТВ».

Сейчас у железнодорожников одно очко после двух туров. 4 августа «Локомотив» сыграет в Кубке России с ЦСКА, а через 4 дня в 3-м туре сразится дома с «Акроном» в чемпионате.