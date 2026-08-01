Бывший главный тренер «Спартака» Андрей Чернышов высказался о возможном трансфере нападающего «Рубина» Мирлинда Даку в московский клуб.

Мирлинд Даку globallookpress.com

«Даку хорошо себя проявил в чемпионате России. В прошлом году он уже подписал какой-то предварительный контракт с "Зенитом", но что-то не состыковалось. "Спартак" сделал правильный ход. Мы видим, что команда играет без яркого центрального форварда, кто-то из полузащитников постоянно оказывается на острие. Наконечника не была, а сейчас такой футболист появится.

Для нападающих самое главное — забитые мячи. О многом говорит, что за последние годы Даку идёт вторым по голам после Кордобы. Но колумбиец играет в команде, которая доминирует и борется за чемпионство, а "Рубин" находится в середине таблицы, поэтому за неё сложнее забивать.

"Спартак" и без покупки Даку всегда озвучивает задачу борьбы за первое место. К тому же и болельщики требуют золота. С приходом Даку шансы на чемпионство у "Спартака" повышаются», — цитирует Чернышова «Советский спорт».

Даку выступает в Казани с лета 2023 года, а его действующий контракт с «Рубином» рассчитан до середины 2029 года.