Лондонский «Челси» планирует направить испанскому «Райо Вальекано» улучшенный запрос о переходе левого защитника Пепа Чаваррии, сообщает авторитетное издание Marca.

Пеп Чавария globallookpress.com

Английский клуб готов выставить за 28-летнего футболиста финансовые условия в размере около 25 миллионов евро, включая предусмотренные бонусные выплаты. Однако руководство мадридской команды может занять жесткую позицию в переговорном процессе. По информации источников, «Райо Вальекано» намерен потребовать те же 25 миллионов евро, но исключительно в качестве гарантированной фиксированной суммы.

В минувшем сезоне чемпионата Испании Чаваррия являлся игроком стартовой обоймы «Райо Вальекано». Защитник принял участие в 33 официальных матчах Ла Лиги, в которых записал на свой счет один забитый мяч и отметился двумя результативными передачами.