Дортмундская «Боруссия» одержала победу над японским клубом «Токио» в предсезонном контрольном поединке со счетом 1:0.
Единственный и победный гол в противостоянии был забит в начале второго тайма. На 54-й минуте точным ударом по воротам хозяев поля отметился португальский нападающий «шмелей» Фабиу Силва.
Результат матча
ТокиоТокио0:1Боруссия ДДортмунд
0:1 Фабиу Силва 54'
Токио: Ким Сын Гю (Hayate Tanaka 46'), Сэй Муроя (Masato Morishige 46'), Александр Шольц (Kashifu Bangunagande 46'), Кэнто Хасимото (Kota Tawaratsumida 46'), Кэнто Хасимото (Teruhito Nakagawa 46'), Сион Хомма (Nicolai Vallys 46'), Hayato Inamura (Rio Omori 46'), Kein Sato (Фуки Ямада 46'), Takahiro Ko (Soma Anzai 80'), Motoki Nagakura (Hirokazu Ishihara 46'), Marcelo Ryan
Боруссия Д: Патрик Древес, Даниэль Свенссон (Мэтис Альберт 59'), Вальдемар Антон (Miguel Adje 59'), Карни Чуквуэмека (Takato Yamamoto 23'), Феликс Нмеча (Enzo Duarte 46'), Фабиу Силва (Серу Гирасси 59'), Максимилиан Байер (Kouakou Joane Gadou 59'), Джоб Беллингем, Samuele Inacio (Ян Коуту 59'), Romeo Ritter (Jan-Luca Riedl 46'), Luca Reggiani
Жёлтые карточки: Romeo Ritter 31' (Боруссия Д), Ян Коуту 78' (Боруссия Д)
По итогам минувшего сезона Бундеслиги дортмундцы завоевали серебряные медали чемпионата, набрав 73 очка. Свой первый официальный матч в новом розыгрыше чемпионата Германии «Боруссия» проведет 29 августа дома против «Гамбурга».