Дортмундская «Боруссия» одержала победу над японским клубом «Токио» в предсезонном контрольном поединке со счетом 1:0.

Единственный и победный гол в противостоянии был забит в начале второго тайма. На 54-й минуте точным ударом по воротам хозяев поля отметился португальский нападающий «шмелей» Фабиу Силва.

Результат матча

Токио Токио 0:1 Боруссия Д Дортмунд

0:1 Фабиу Силва 54'

Токио: Ким Сын Гю ( Hayate Tanaka 46' ), Сэй Муроя ( Masato Morishige 46' ), Александр Шольц ( Kashifu Bangunagande 46' ), Кэнто Хасимото ( Kota Tawaratsumida 46' ), Кэнто Хасимото ( Teruhito Nakagawa 46' ), Сион Хомма ( Nicolai Vallys 46' ), Hayato Inamura ( Rio Omori 46' ), Kein Sato ( Фуки Ямада 46' ), Takahiro Ko ( Soma Anzai 80' ), Motoki Nagakura ( Hirokazu Ishihara 46' ), Marcelo Ryan

Боруссия Д: Патрик Древес, Даниэль Свенссон ( Мэтис Альберт 59' ), Вальдемар Антон ( Miguel Adje 59' ), Карни Чуквуэмека ( Takato Yamamoto 23' ), Феликс Нмеча ( Enzo Duarte 46' ), Фабиу Силва ( Серу Гирасси 59' ), Максимилиан Байер ( Kouakou Joane Gadou 59' ), Джоб Беллингем, Samuele Inacio ( Ян Коуту 59' ), Romeo Ritter ( Jan-Luca Riedl 46' ), Luca Reggiani

Жёлтые карточки: Romeo Ritter 31' (Боруссия Д), Ян Коуту 78' (Боруссия Д)