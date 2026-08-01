Турецкий «Галатасарай» проявляет серьезный интерес к полузащитнику московского «Локомотива» Алексею Батракову и уже приступил к переговорам о возможном трансфере.

Алексей Батраков globallookpress.com

Как сообщает журналист Сафа Каан Озтюрк, стороны начали официальные контакты по поводу перехода 21-летнего футболиста. При этом именно Батраков является приоритетной целью стамбульского клуба, тогда как вариант с хавбеком «Страсбура» Хулио Энсисо рассматривается в качестве альтернативы.

Батраков выступает за основной состав «Локомотива» с января 2024 года и за это время стал одним из лидеров команды. В сезоне-2025/26 российский полузащитник провел 36 матчей во всех турнирах, отметившись 17 забитыми мячами и 12 результативными передачами.

Действующее соглашение футболиста с железнодорожниками рассчитано до 30 июня 2029 года.