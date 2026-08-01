Президент РПЛ Александр Алаев поделился ожиданиями от чемпионской гонки в новом сезоне.

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«Концовкой прошлого сезона "Спартак" в очередной раз дал болельщикам надежду, что клуб может бороться за чемпионство. Игра за Суперкубок и первый тур против "Родины" эти надежды укрепила. Мне кажется, "Спартак" может вмешаться в гонку за самые высокие места.

Последние годы шла сумасшедшая борьба между "Зенитом" и "Краснодаром", но мне бы хотелось, чтобы в этой гонке было больше клубов, а не только "Спартак".

Не только "Зенит", "Краснодар" и "Спартак" являются главными фаворитами на чемпионство. Сейчас пул тех, кто задумывается о чемпионстве, шире, чем только эти три команды. Сто процентов, интриги будет больше по сравнению с предыдущими сезонами», — цитирует Алаева Sport24.

«Спартак» в прошлом сезоне стали обладателями Кубка России. «Зенит» стал чемпионом РПЛ в том же году, «Краснодар» — годом ранее.