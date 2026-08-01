Обе команды начали новый сезон с поражений. Тольяттинцы в первом туре крупно уступили «Зениту» со счётом 0:5, а казанцы дома проиграли «Краснодару» — 1:3.

Прогноз на матч между «Акроном» и «Рубином» доступен по ссылке .

«Акрон» и «Рубин» объявили стартовые составы на матч 2-го тура РПЛ, который состоится сегодня, 1 августа. Встреча пройдёт на стадионе «Солидарность Самара Арена» в Самаре.

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