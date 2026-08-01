«Акрон» и «Рубин» объявили стартовые составы на матч 2-го тура РПЛ, который состоится сегодня, 1 августа. Встреча пройдёт на стадионе «Солидарность Самара Арена» в Самаре.
Команды рассудит арбитр Ян Бобровский. Поединок начнется в 14:00 мск.
«Акрон»: Гудиев, Роча, Бокоев, Фернандес, Эсковаль, Джурасович, Лончар, Марадишвили, Беншимол, Тедич, Дмитриев.
«Рубин»: Ставер, Тесленко, Нижегородов, Вуячич, Арройо, Безруков, Самошников, Грипши, Сааведра, Ходжа, Даку.
Прогноз на матч между «Акроном» и «Рубином» доступен по ссылке.
Обе команды начали новый сезон с поражений. Тольяттинцы в первом туре крупно уступили «Зениту» со счётом 0:5, а казанцы дома проиграли «Краснодару» — 1:3.