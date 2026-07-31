Лондонский «Тоттенхэм» проявляет предметный интерес к нападающему каталонской «Барселоны» Феррану Торресу, сообщает авторитетное издание Sport.es. Боссы «шпор» переключили внимание на 26-летнего испанца после того, как получили категорический отказ от форварда «Борнмута» Эли Крупи.

Ферран Торрес globallookpress.com

Параллельно к трансферу чемпиона мира 2026 года готов применить активные действия и другой столичный клуб — «Арсенал». «Канониры» рассматривают Торреса в качестве приоритетной альтернативы, так как их переговоры по переходу Винисиуса Жуниора из мадридского «Реала» зашли в тупик, а подписание Хулиана Альвареса из «Атлетико» оценивается как маловероятное.

В минувшем сезоне Торрес забил 21 гол и сделал 3 ассиста в 49 матчах во всех турнирах, а его действующее соглашение с каталонцами рассчитано до лета 2027 года при рыночной стоимости в 50 миллионов евро.