Итальянский «Торино» официально подтвердил приобретение полузащитника амстердамского «Аякса» Киана Фитц-Джима на постоянной основе.
По информации авторитетного инсайдера Джанлуки Ди Марцио, фиксированная сумма трансфера 23-летнего футболиста составила 2,5 миллиона евро. Кроме того, соглашение между клубами предусматривает выплату нидерландской стороне определенного процента от суммы возможной последующей перепродажи хавбека.
Фитц-Джим является воспитанником нидерландского футбола и находился в системе «Аякса» с 2019 года. На профессиональном уровне он также успел поиграть на правах аренды за роттердамский «Эксельсиор».