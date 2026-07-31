Фитц-Джим является воспитанником нидерландского футбола и находился в системе «Аякса» с 2019 года. На профессиональном уровне он также успел поиграть на правах аренды за роттердамский «Эксельсиор» .

По информации авторитетного инсайдера Джанлуки Ди Марцио , фиксированная сумма трансфера 23-летнего футболиста составила 2,5 миллиона евро. Кроме того, соглашение между клубами предусматривает выплату нидерландской стороне определенного процента от суммы возможной последующей перепродажи хавбека.

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