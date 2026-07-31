Полузащитник сборной Италии Сандро Тонали высказался о своем переходе из «Ньюкасла» в «Тоттенхэм».

Сандро Тонали globallookpress.com

«Когда ты разговариваешь с клубом, первое впечатление очень важно, и у меня оно было очень позитивным. Когда спустя десять минут общения ты счастлив, значит, все идеально.

Мы решили вернуться в Италию, но это было невозможно из-за денег. Клубы могли платить мне зарплату, но не могли позволить себе трансфер. Поэтому Англия стала нашим решением, а лучшим вариантом в Англии оказался "Тоттенхэм". Уже через 10–15 минут я понял, что это будет моя следующая команда», — приводит слова Тонали ВВС.

Ранее лондонский «Тоттенхэм» объявил о переходе опорного полузащитника сборной Италии Сандро Тонали из «Ньюкасла» за 100 миллионов фунтов.