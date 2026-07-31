Полузащитник мадридского «Реала» Орельен Тчуамени по-прежнему может покинуть испанский клуб в нынешнее летнее трансферное окно и продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед».

Орельен Тчуамени globallookpress.com

Как сообщает инсайдер Бен Джейкобс, между «Реалом» и 26-летним французом существует устная договоренность о продлении контракта. Несмотря на это, вариант с переходом в английский клуб по-прежнему остается возможным.

По информации источника, «Манчестер Юнайтед» способен договориться с самим футболистом, однако ключевым вопросом остаются финансовые требования мадридского клуба. Рыночная стоимость игрока сборной Франции оценивается примерно в 70 миллионов евро.

В прошлом сезоне чемпионата Испании Тчуамени провел за «Реал» 33 матча и забил один мяч.