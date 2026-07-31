Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов высказался об интересе «Спартака» к нападающим Георгию Мелкадзе и Максиму Самородову.

Станислав Черчесов globallookpress.com

«То, что к нашим ребятам есть интерес, радует, ведь это признак капитализации состава. Мы провели неплохой прошлый сезон в плане организации игры и роста футболистов. Команда прибавляет, каждый по отдельности — тоже. Поэтому неудивительно, что на них обращают внимание другие клубы. И это касается не только Мелкадзе и Самородова — сейчас защитник Мехди Заре уехал в лучший клуб Ирана, "Персеполис".

Другое дело, что все знают мой принцип. Если человек хочет в более сильную команду, я никогда не говорю "нет" — но задаю вопросы, на которые игрок должен ответить. А потом все решает клуб, так как футболисты принадлежат ему, а не мне. Поэтому у нас открытые отношения и с руководством "Ахмата", и с ребятами. И все в курсе, какое у нас мнение. Но если они дальше будут прогрессировать, то опять по ним постучатся — да и по другим тоже», — цитирует Черчесова « Спорт-Экспресс ».