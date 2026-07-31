Бывший футболист сборной России Игорь Семшов высказался о перспективах «Спартака» в текущем сезоне РПЛ.

Игорь Семшов globallookpress.com

«"Спартак" всегда и был сильным, просто нужно было найти химию между футболистами и тренером, никого не дёргать и стабилизировать состав. Сейчас эта химия есть. Но опять же, в таких командах может повлиять одна неудача. Если эту неудачу удержать на плаву, не обращать на неё внимания, то "Спартак" всегда должен бороться за чемпионство», — цитирует Семшова «Матч ТВ».

Напомним, что в матче первого тура нового сезона «Спартак» в родных стенах разгромил «Родину» со счетом 3:0.