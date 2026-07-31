Польский голкипер каталонской «Барселоны» Войцех Щенсный ответил на вопрос о своих планах на будущее, отметив непредсказуемость футбольной жизни.

Войцех Щенсный globallookpress.com

«Планирую ли я завершать карьеру? Я думал об этом пару лет назад, но я всё ещё здесь, с вами, ребята. Поэтому я ничего не могу планировать. Теперь, когда в команде нет Роберта Левандовского, у меня будет больше времени, чтобы говорить по-испански с товарищами по команде», — приводит слова Щенсного Sport.es.

Действующее трудовое соглашение польского футболиста с «блауграной» рассчитано до лета 2027 года.