«Барселона» официально объявила о расставании с английским вингером Маркусом Рашфордом, опубликовав прощальное сообщение в социальных сетях.

Маркус Рашфорд globallookpress.com

«Мы наслаждались каждой минутой, проведённой с тобой. Желаем удачи тебе на новом этапе», — говорится в публикации каталонского клуба.

28-летний футболист выступал за сине-гранатовых на правах аренды. За время пребывания в «Барселоне» Рэшфорд принял участие в 49 матчах во всех турнирах, забил 14 мячей и отдал 14 результативных передач.

После завершения арендного соглашения английский нападающий вернулся в «Манчестер Юнайтед». Его действующий контракт с «красными дьяволами» рассчитан до конца июня 2028 года.