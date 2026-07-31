Московский «Локомотив» на своем официальном сайте подтвердил уход центрального защитника Марка Мампасси.

Марк Мампасси globallookpress.com

Руководство столичного клуба и 23-летний футболист приняли решение досрочно разорвать действующее трудовое соглашение по обоюдному согласию сторон. Клубная пресс-служба поблагодарила игрока за сотрудничество и пожелала ему успехов в дальнейшей профессиональной карьере.

Мампасси пополнил состав железнодорожников в январе 2022 года, перебравшись из донецкого «Шахтера». Закрепиться в основной обойме красно-зеленых защитнику не удалось, из-за чего он регулярно отправлялся в аренду в другие чемпионаты.

В частности, футболист успел получить игровой опыт в турецком «Антальяспоре», азербайджанском «Туран Товузе» и бельгийском «Кортрейке».