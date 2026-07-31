Экс-игрок сборной России Андрей Каряка выразил надежду, что «Спартак» сможет навязать борьбу за победу в РПЛ «Зениту» и «Краснодару».

«Надеюсь, что "Спартак" составит конкуренцию "Зениту" и "Краснодару" в борьбе за чемпионство. Чем больше претендентов на титул, тем интереснее. Все хорошие вещи, которые сейчас говорят в сторону Карседо, наверное, заслуженны. Но в любом случае, хочется еще немного подождать. Конечно, у него уже есть Кубок, но Суперкубок "Спартак" проиграл. Кубок — это хорошо, Суперкубок — тоже. Но "Спартаку" явно хочется чемпионства.

У них же последний титул 10 лет назад был. Его еще Денис Борисович Глушаков застал. Но начало чемпионата показало, что "Зенит" сейчас тоже на ходу, "Краснодар" тоже неплохо двигается. Вот еще "Спартак" есть. Поэтому чемпионат точно будет интересным», — цитирует Каряку «Матч ТВ».

Красно-белые в прошлом сезоне стали обладателями Кубка России. «Зенит» стал чемпионом РПЛ в том же году, «Краснодар» — годом ранее.