Главный тренер «Спартака» Хуан Карседо сказал, что хочет сохранить в команде хавбека Эсекьеля Барко. Футболистом интересовался «Ривер Плейт».

Эсекьель Барко globallookpress.com

«Нам нужно идти вперед и доказывать, что мы способны одержать победу в Грозном. Это будет непросто. Для нас сейчас самое главное — сохранить футболистов, которые есть в составе.

Барко? Мы довольны его вкладом в результат. Он работает хорошо. Надеюсь, что он останется с нами», — сказал Карседо «Матч ТВ».

2 августа в матче второго тура РПЛ «Спартак» на выезде сразится с «Ахматом».