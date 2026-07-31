Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о возможном переходе российского полузащитника Александра Головина из «Монако» в «Зенит».

Андрей Канчельскис globallookpress.com

«Всё зависит от самого Александра, ему уже за 30. Если он хочет вернуться — почему бы и нет? Но я не вижу смысла уходить из "Монако" в "Зенит". Там он играет в Лиге чемпионов, в Лиге Европы, а "Зенит" не играет в еврокубках. Кто сильнее — сейчас никто не скажет, пусть сыграют между собой, но перспектив у "Монако" больше. Да и княжество Монако получше и поинтереснее Петербурга, если быть честными», — цитирует Канчельскиса « Советский спорт ».

В прошлом сезоне французской Лиги 1 Головин провел 25 матчей, в которых забил пять мячей и сделал пять результативных передач.