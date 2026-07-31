«Ювентус» обыграл «Ниццу» в товарищеской встрече со счетом 2:0.

Первый гол в матче на 11-й минуте забил полузащитник Дуглас Луис. На 89-й минуте нападающий Джастин Обоаводуо установил окончательный счет.

Результат матча

Ювентус Турин 2:0 Ницца Ницца

1:0 Дуглас Луис 11' 2:0 Justin Oboavwoduo 89'

Ювентус: Микеле Ди Грегорио ( Карло Пинсольо 62' ), Федерико Гатти, Ллойд Келли ( Javier Gil 83' ), Пьер Калюлю, Зеки Челик ( Хуан Кабаль 64' ), Андреа Камбьязо ( Justin Oboavwoduo 71' ), Мануэль Локателли ( Vasilije Adzic 62' ), Дуглас Луис ( Теун Коопмейнерс 46' ), Эдон Жегрова ( Жоау Мариу 46' ), Фабио Миретти ( Артур Мело 62' ), Аркадиуш Милик ( Arman Durmisi 46' )