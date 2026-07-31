«Ювентус» обыграл «Ниццу» в товарищеской встрече со счетом 2:0.
Первый гол в матче на 11-й минуте забил полузащитник Дуглас Луис. На 89-й минуте нападающий Джастин Обоаводуо установил окончательный счет.
Результат матча
ЮвентусТурин2:0НиццаНицца
1:0 Дуглас Луис 11' 2:0 Justin Oboavwoduo 89'
Ювентус: Микеле Ди Грегорио (Карло Пинсольо 62'), Федерико Гатти, Ллойд Келли (Javier Gil 83'), Пьер Калюлю, Зеки Челик (Хуан Кабаль 64'), Андреа Камбьязо (Justin Oboavwoduo 71'), Мануэль Локателли (Vasilije Adzic 62'), Дуглас Луис (Теун Коопмейнерс 46'), Эдон Жегрова (Жоау Мариу 46'), Фабио Миретти (Артур Мело 62'), Аркадиуш Милик (Arman Durmisi 46')
Ницца: Йеванн Диуф (Тедди Бульхенди 46'), Мельвен Бар (Brad-Hamilton Mantsounga 88'), Жонатан Клосс (Enguerrand Bouard 83'), Хамза Кутуне (Антуан Менди 77'), Лоран Абергель (Иссиага Камара 77'), Юссуф Ндайишимие (Everton Pereira 76'), Софьян Диоп, Виктор Оракпо (Закариа Диалло 44'), Исак Янссон (Мохамед-Али Чо 78'), Джибриль Кулибали (Elias Sahraoui 78'), Xavier Mandza (Али Абди 78')
Следующий контрольный матч «бьянконери» проведут 5 августа против лондонского «Челси».