Миланский «Интер» возобновил активные попытки приобрести центрального полузащитника «Ливерпуля» Кертиса Джонса, сообщает издание The Athletic.

Кертис Джонс globallookpress.com

Итальянский клуб через посредников уведомил мерсисайдцев о готовности поднять сумму компенсации до 35 миллионов евро. Ранее «красные» уже отклонили предложение «нерадзурри» в размере 32 миллионов евро. Новый запрос миланцев все еще не удовлетворяет финансовые аппетиты английской стороны, которая твердо намерена выручить за своего воспитанника не менее 40 миллионов евро.

Контракт Джонса рассчитан до лета 2027 года, и руководство «Ливерпуля» публично заявляет, что готово скорее отпустить хавбека через год бесплатно, чем продать его ниже установленной рыночной оценки. При этом сам футболист выражает желание сменить команду и открыто демонстрирует недовольство текущим положением дел.