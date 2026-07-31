Комментатор Дмитрий Губерниев выразил мнение, что московское «Динамо» проиграет «Балтике» во втором туре РПЛ. Встреча начнется 1 августа в 20:45 мск.

Дмитрий Губерниев globallookpress.com

«Я жду прорыва от "Балтики", жду, что она покажет хорошую игру. Это испытание для Андрея Талалаева, учитывая, что его команда и в конце прошлого сезона подбуксовывала, и первый матч провела не так, как хотели болельщики.

В данной ситуации я считаю "Балтику" фаворитом. "Динамо" — великолепная команда, но с тренером они ошиблись. Поэтому "Балтика" обыграет "Динамо" дома», — сказал Губерниев «Матч ТВ».