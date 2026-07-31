Международная федерация футбола (ФИФА) активизировала планы по масштабному увеличению числа участников мужского чемпионата мира с 48 до 64 сборных, начиная с турнира 2030 года.

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Как сообщает авторитетный журналист Роб Харрис, руководящий орган намерен привлечь независимую комиссию для детальной оценки рыночного спроса и системных последствий данной реформы. Согласно утекшим в прессу официальным документам ФИФА, процесс сбора предложений от потенциальных подрядчиков и профильных агентств завершится 7 августа.

Уже 14 августа организация должна утвердить окончательное решение по запуску проекта, а детальный аналитический отчет будет предоставлен к 11 сентября. Президент ФИФА Джанни Инфантино ранее публично поддержал эту идею, заявив после завершения ЧМ-2026, что возможность мечтать об участии в мундиале должна быть у каждой футбольной нации.

Форсирование новой реформы происходит на фоне громкого скандала вокруг коммерциализации турнира. Инфантино продвигает план по продаже долей в коммерческих правах на ЧМ частным инвесторам за 20 миллиардов долларов, что уже вызвало жесткий протест со стороны УЕФА, КОНКАКАФ и Азиатской конфедерации.