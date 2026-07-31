Ганский защитник «Спартака» Александер Джику высказался о предстоящем матче против «Ахмата» во 2-м туре РПЛ.

Александер Джику globallookpress.com

«Ахмат — очень крепкая команда, я помню нашу ноябрьскую игру (в Грозном). Помню, что до нее была достаточно неудачная серия, но тогда мы победили и смогли эту серию прервать. Сейчас "Ахмат" тоже достаточно силен, крепок. В первом туре они очень хорошо сыграли против "Локомотива", поэтому нас точно ждет непростая игра. Но все зависит от нас, от нашего качества. Если мы сыграем хорошо в обороне, будем создавать и реализовывать моменты, то все должно быть хорошо. Потому что предстоящая игра очень важная», — приводит слова Джику клубная пресс-служба.

Поединок «Ахмат» — «Спартак» состоится в Грозном в воскресенье, 2 августа. Начало матча — в 20:30 (мск).