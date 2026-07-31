Экс-футболист «Динамо» Виталий Дьяков высказался о возможно переходе нападающего Артема Дзюбы в «Спартак».

Артем Дзюба globallookpress.com

«Здесь надо знать еще, какие запросы и пожелания у Артема. Да, сезон уже начался, а Дзюба без команды и контракта. И, возможно, все затянется до окончания трансферного окна, и уже "на флажке" с ним подпишут контракт: я бы такого поворота не исключал.

Думаю, Дзюба еще хочет играть. Прошедший сезон показал, что он пригодился бы еще многим командам. Свои 6–7 мячей он всегда забьет, его лидерские качества подойдут почти любым командам.

И "Спартаку" он способен помочь, выходя на замену. Мы видим, что Угальде — пока не тот вариант. Возможно, Дзюбе уже не хватает скорости, но умение действовать в подыгрыше и внутри штрафной "Спартаку" принесет пользу. Если же говорить о клубах второй части турнирной таблицы, то там он бы любой команде пригодился. Но, понятное дело, Артему уже не хочется уезжать далеко от дома, от Москвы», — цитирует Дьякова «Матч ТВ».

37-летний форвард после ухода из тольяттинского «Акрона» пребывает в статусе свободного агента. Дзюба является воспитанником «Спартака», в системе которого находился до 2015 года.