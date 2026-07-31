Наставник «Ахмата» Станислав Черчесов высказался о поединке второго тура РПЛ со «Спартаком». Игра состоится 2 августа.

Станислав Черчесов globallookpress.com

«Для нас все матчи принципиальные. Но в том контексте, который все имеют в виду... Тут я спокойно к этому матчу отношусь. А в плане турнирных задач, повторюсь, абсолютно все игры принципиальные. Мы смотрели все встречи "Спартака" на сборах, видели игру с "Зенитом" за Суперкубок. И, конечно, встречу с "Родиной". Мои два помощника лично ездили на стадион, чтобы воочию увидеть "Спартак". Так что информация собрана, подготовка идет.

У каждого тренера есть определенный стиль. Мы тоже каждый матч что-то меняем. Так что постараемся найти противоядие от команды Карседо», — цитирует Черчесова «СЭ».