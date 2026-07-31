Итальянский футбол понес тяжелую утрату. На 67-м году жизни скончался легендарный защитник «Милана» и сборной Италии Франко Барези.

Франко Барези globallookpress.com

По имеющейся информации, в прошлом году знаменитый футболист перенес операцию по удалению узла в легком.

Барези по праву считается одним из лучших защитников в истории мирового футбола. В составе национальной команды Италии он стал чемпионом мира в 1982 году, завоевал серебряные медали мирового первенства 1994 года, а также стал бронзовым призером чемпионата мира 1990 года и чемпионата Европы 1988 года.

Всю свою профессиональную карьеру Барези посвятил «Милану», за который выступал с 1972 по 1997 год.

За сборную Италии легендарный защитник провел 81 матч. В память о выдающейся карьере «Милан» навсегда вывел из обращения игровой номер 6, под которым выступал Барези.