Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев прокомментировал уход полузащитника Эдуарда Сперцяна в саудовский «Аль-Ахли».

Эдуард Сперцян globallookpress.com

«Я уже много раз говорил, очень рад за Эдика. В любом случае только самого хорошего ему желаю и надеюсь, что у него всё получится. Конечно, Эдик был лидером команды, можно сказать, душой команды», — сказал Агкацев во время пресс-конференции.

Сперцян является воспитанником академии «Краснодара», с 2021 года он выступал за основную команду. На его счету 58 голов и 50 результативных передач в 185 матчах. В составе «быков» полузащитник стал чемпионом России в 2025-м году.