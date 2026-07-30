Новый главный тренер сборной Франции Зинедин Зидан считает, что в стране недостаёт сильных молодых центральных полузащитников.

Именно это, по мнению легендарного в прошлом хавбека, стало одной из причин неудачного выступления «трёхцветных» на ЧМ‑2026, сообщает The Touchline.

По данным источника, Зидан намерен кардинально изменить ситуацию в центре поля и развивать в футболистах больше креатива и контроля мяча.

Напомним, что на мундиале Франция стала четвёртой, уступив Англии (4:6) в матче за 3‑е место. Последние 5 лет Зидан оставался без работы после того, как покинул мадридский «Реал».