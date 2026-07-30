Форвард «Краснодара» Дмитрий Воробьев выразил мнение, что нападающий Джон Кордоба заслуженно был признан лучшим игроком минувшего сезона РПЛ.

Джон Кордоба globallookpress.com

«То, что он был признан лучшим футболистом прошлого сезона, абсолютно заслуженно. Когда он восстановится, это будет большой помощью для команды. Пока его нет, нужно набирать максимум очков и увеличивать отрыв в турнирной таблице», — сказал Воробьев «Матч ТВ».

В первом туре чемпионата России-2026/27 «Краснодар» в гостях взял верх над «Рубином» со счетом 3:1.