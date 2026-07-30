Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев оценил форму команды на старте нового чемпионата.

Андрей Талалаев globallookpress.com

В первом туре калининградцы уступили московскому ЦСКА со счетом 1:2.

«Команда подошла к сезону в таком состоянии, в каком еще никогда не была. В первом туре мы пробежали больше всех в лиге. Если кто‑то рассказывает, что мы тяжеловаты, пусть посмотрит на цифры. Но футбол — это не легкая атлетика. Здесь нужно не только бегать, но и думать. В этом компоненте нам еще есть куда прибавлять», — сказал Талалаев «Матч ТВ».